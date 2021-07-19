عاجل | 23 مليون قرص مخدر ضبطها حرس الحدود

كما شكلت الأسلحة المهربة ضبطيات بلغت 6169 سلاحا مختلفا، ونحو 2143989 ذخيرة متنوعة و 63 مادة متفجرة، بالإضافة إلى إنقاذ 776 شخصاً خلال عام 1441، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن حرس الحدود.
المضبوطات خلال 3 أعوام
6169 سلاح
63 مادة متفجرة
2143989 ذخيرة متنوعة
124988 متسللا
21771 مهربا
23343573 حبة مخدرة
32 طن حشيش
80 كيلو هيروين
424 زجاجة خمر
685 طناً من القات المخدر
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