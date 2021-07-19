عاجل | 23 مليون قرص مخدر ضبطها حرس الحدود

أسهمت يقظة منسوبي حرس الحدود، خلال الثلاثة أعوام السابقة، من 1439 إلى 29/12/1441، في ضبط أكثر من 124988 متسللا و21771 مهرباً، وبلغ ما تم ضبطه خلال تلك الفترة أكثر من 23.343.573 قرصا مخدرا، بالإضافة إلى 32 طنا من الحشيش المخدر، بالإضافة الى 80 كيلو هيروين، و685 طناً من القات المخدر و424 زجاجة خمر.

كما شكلت الأسلحة المهربة ضبطيات بلغت 6169 سلاحا مختلفا، ونحو 2143989 ذخيرة متنوعة و 63 مادة متفجرة، بالإضافة إلى إنقاذ 776 شخصاً خلال عام 1441، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن حرس الحدود.

المضبوطات خلال 3 أعوام

6169 سلاح

63 مادة متفجرة

2143989 ذخيرة متنوعة

124988 متسللا

21771 مهربا

23343573 حبة مخدرة

32 طن حشيش

80 كيلو هيروين

424 زجاجة خمر

685 طناً من القات المخدر