غسل وتعقيم الصفا والمروة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بغسل جبلي الصفا والمروة وتعقيمهما، استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد عودتهم من المشاعر المقدسة. وتقوم إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بتطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، من خلال 25 من القوى العاملة الذين يقومون بعمليات الغسل والتعقيم، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة. وأوضح وكيل إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام عبدالله عسيري أنه يُطهر جبلا الصفا والمروة بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، تقوم بذلك فرقة متخصصة في العناصر والأدوات المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة، وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.



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