12 مركزا إسعافيا و 98 مسعفا

أسطول من السيارات
ويدعم الفرق الإسعافية في مشعري عرفات ومزدلفة، أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة تضم أكثر من 40 سيارة إسعاف، مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية، ضمن خطة الاستعداد المكثفة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، خلال تصعيدهم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.
مداخل ومخارج
وأوضح مشرف نطاق عرفات ومزدلفة حسن نافع، أن خطط الهلال الأحمر تشمل الطرق المؤدية إلى عرفات حيث ستتم متابعة مسيرة الحجاج في المداخل والمخارج، والطرق المؤدية إلى المشعر، إلى جانب انتشار المراكز الإسعافية في جميع مناطق مشعري عرفات ومزدلفة، لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة.
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