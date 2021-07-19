منتزه الـ 300 ألف متر يجذب زواره بأشجار السدر

يعتبر منتزه موعاه الواقع بمركز هدادة في محافظة بدر الجنوب بنجران، من أهم المنتزهات الطبيعية التي جعلته مقصدًا لكثير من الزوار، ويتميز بطبيعته الساحرة ووفرة أشجار السدر العملاقة والمعمرة التي يتميز بها المنتزه كذلك يتميز بتوفر جميع الخدمات والأساسيات من جلسات ودورات مياه ومظلات وإنارة لجذب السياح.

مساحة المنتزه

وتقدر مساحة المنتزه بـ 300 ألف متر مربع قامت البلدية بتطوير 100 ألف م2 على 3 مراحل وذلك بقيمة اجمالية 9.465.820 ريالًا، وذلك بتقسيم المنتزه إلى قسمين القسم الأول يتم تطويره بشكل حضاري والثاني يبقى منتزها بريا طبيعيا يضاف له تحسينات بسيطة حيث يقسم المنتزه مجرى سيل وادي موعاه بعرض يتراوح مابين (70- 120 مترًا) وتم استغلاله بمساحة تقارب 100 ألف متر مربع.

الهوية الأساسية

وانطلقت فكرة العمل التطويرية للموقع بالحفاظ على الهوية الأساسية للمنتزه حتى لا يفقد طبيعته وذلك من خلال استخدام الصخور الطبيعية من الجبال المحيطة بالمنتزه لصد المياه ورصف الموقع وبنائه والحفاظ على أشجار السدر والأراك والأشجار الأخرى المنتشرة وسط الوادي وضفافه.

قرية هدادة

ويعد منتزه موعاه من أبرز معالم قرية هدادة شمال غرب منطقة نجران، وهي من القرى التي تتميز بموقع مميز يجعلها من أهم قرى المحافظة، ويبلغ عدد سكانها 5000 نسمة، ويسكنها العديد من القبائل. وتشتهر بزراعة النخيل والحمضيات، وتتميز بمناخها المعتدل طوال السنة، وبهطول الأمطار في فصل الصيف.

واجهة سياحية

ووجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في وقت سابق بعقد اجتماع استثنائي لمجلس التنمية السياحية، برئاسته، وبمشاركة الجهات المعنية، لجعل محافظة بدر الجنوب مصيفًا وطنيًا، ووجهة سياحية جذابة.