أمير مكة ونائبه يهنئان خادم الحرمين بعيد الأضحى

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وسأل الله أن يكتب ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين من حرص واهتمام بضيوف الرحمن وتوفير الخدمات لراحتهم والحفاظ على صحتهم في هذه الظروف الاستثنائية في ميزان أعماله، وأن يوفقه لما فيه خير مملكتنا الغالية ومواطنيها ويديم عليها الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة. كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة حلول عيد الأضحى، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليه بموفور الصحة والعافية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وأن يكتب ما يقدمه من حرص واهتمام بسلامة وراحة ضيوف الرحمن في ميزان أعماله، وأن يديم على مملكتنا الغالية التقدم والرقي والازدهار. كذلك رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وسأل المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يتم على ضيوف الرحمن مناسكهم في أمن وسكينة ويتقبل منهم صالح الأعمال. كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وسأل الأمير بدر بن سلطان الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دوت الخليج وقيادته أعواما عديدة وأزمنة مديدة والجميع ينعمون بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.



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