أجواء إيمانية للحجاج بمسجد نمرة

رصدت «دوت الخليج» الأجواء الإيمانية، ولحظات دخول الحجاج مسجد نمرة بعرفات، وخروجهم بعد استماعهم للخطبة، وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأم المصلين إمام المسجد الحرام، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بليلة. وكان الحجاج وصلوا إلى مسجد نمرة في وقت مبكر صباح أمس، وتم دخولهم وخروجهم بانسيابية ووفق الخطط الموضوعة، والبروتوكولات الصحية والوقائية، وغادروا وفق منظومة من التعليمات، التي سهلت على الحجاج انتقالهم من مسجد نمرة إلى مكان إقامتهم في عرفة.



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