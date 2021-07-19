شكرا لقرائتكم خبر عن «المدني» تؤكد نجاح خطتها في تأمين الحجاج على عرفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني نجاح خطتها في تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام خلال وقوفهم على صعيد عرفات، وهم يؤدون نسكهم بكل راحة وأمان.

وكانت المديرية قد نشرت القوى البشرية والآلية على مقار ومساكن ومخيمات الحجاج كافة، وبجانب مسجد نمرة وجبل الرحمة وعلى الطرق المؤدية إلى عرفات لتوفير البيئة الآمنة لحماية ضيوف الرحمن، إلى جانب انتشار مراكز الدفاع المدني الثابتة والتدخل السريع والدراجات النارية في الطرق المؤدية الى مشعر عرفات ومواقع المخيمات.

كما أكملت جاهزيتها في مشعر مزدلفة لتوفير بيئة آمنة لمبيت الحجاج ومواجهة أي أحداث مناخية مفاجئة – لا قدر الله - وتحقيق السلامة العامة من خلال التنسيق المشترك مع القطاعات القائمة على أعمال الحج ، كما يعمل مركز تنسيق عمليات الدفاع المدني على تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة في الحج عند الحاجه بسرعة وفعالية.