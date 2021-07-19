شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع قادة الدول العربية والإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالًا هاتفيًا من كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية، والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

ووجه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد - رعاهما الله - برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.