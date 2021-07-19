العاهل السعودي: أتمنى للإمارات دوام الرفعة والازدهار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن أمنيته لدولة الإمارات دوام الرفعة والازدهار.

وفي اتصال هاتفي تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وخادم الحرمين الشريفين التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى خادم الحرمين الشريفين تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بهذه المناسبة المباركة، معربا عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الاتصال الهاتفي، عن تمنياته للإمارات دوام الرفعة والازدهار، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرخاء ويرفع الوباء عنهم والبشرية جمعاء.

وقد شهد موقع "تويتر" احتفاء واسعا بالقمة السعودية الإماراتية، التي عقدت اليوم الإثنين، حيث أكد مغردون أنها صدمت "الأعداء من الإخوان الإرهابيين وأهل الفتن".

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الإثنين، في الرياض.

وفي أعقاب القمة، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن "الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة".

وتداول المغردون من مختلف الدول العربية على نطاق واسع تصريحات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، محتفين بها، مشيدين بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.