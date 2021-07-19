بدون وعود.. الطامحون للانضمام لأوروبا يلتقون رئيس الاتحاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى زعماء جورجيا ومولدافيا وأوكرانيا، الذين يطمحون للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

هذه الجمهوريات السوفياتية الثلاث السابقة، التي ترغب في الابتعاد عن فلك موسكو، أنشأت في مايو/أيار تحالفا دبلوماسيا لتنسيق جهودها في تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد.



وقال شارل ميشال الإثنين لقادة جورجيا سالومي زورابيشفيلي ومولدافيا مايا ساندو وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بأن "اللقاء معكم هو مرحلة أساسية".

وشدد على أن "الروابط لخاصة" بين الاتحاد الأوروبي وهؤلاء الشركاء الثلاثة، مشيرا إلى العمل الجاري من أجل "تعاون أكثر متانة" لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات.

وأشار شارل ميشال إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بـ"برنامج استثماري غير مسبوق" بقيمة 2,3 مليار يورو قادر مستقبلا على "تخصيص ما يصل إلى 17 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة للمنطقة".

حتى الآن لم تعد بروكسل هذه البلدان الثلاثة بالانضمام إلى الاتحاد، وهو احتمال تعارضه بشدة روسيا التي تعتبر هذه المنطقة تابعة لها.

وتحدث المسؤولون الأربعة خلال مؤتمر دولي في مدينة باتومي الجورجية، على ضفاف البحر الأسود، قبل الاجتماع لإجراء مفاوضات في قلعة قديمة تطل على الساحل.

في يونيو/ حزيران 2014، وقعت تبيليسي وتشيسيناو وكييف اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن نظما للتعاون السياسي والاقتصادي، ولا سيما نظام التجارة الحرة والغاء التأشيرات لفترات الاقامة القصيرة.