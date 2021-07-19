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تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين بالمنصات الإلكترونية التشاركية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

تمدد المهلة التصحيحية لقرار تنظيم عمل العاملين بالمنصات الإلكترونية التشاركية

تنتهي بنهاية يوم الأحد 19 سبتمبر 2021 الموافق 12/ 02/ 1443هـ

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد المهلة التصحيحية بالقرار الوزاري رقم 105576 وتاريخ 07 / 06 / 1442 هـ الخاص بتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية لمدة شهرين، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 19 سبتمبر 2021م الموافق 12 / 02 / 1443هـ.

جهات إشرافية: 

يأتي هذا القرار بالموائمة مع الجهات الإشرافية لهذا النشاط، وكذلك لمنح المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة للمنصات الإلكترونية التشاركية المزيد من الوقت لاستكمال متطلبات تنفيذ القرار.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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