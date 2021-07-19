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خالد النمر يحذر: لا تأكل كبدًا نيئة أبدًا ولو عزّموا عليك

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

خالد النمر يحذر: لا تأكل كبدًا نيئة أبدًا ولو عزّموا عليك

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر من أكل الكبد نيئةً.

أضرار أكل الكبد نيئةً: 

وأكد النمر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن أكل الكبد نيئةً يزيد انتقال بعض الطفيليات للإنسان مثل toxocariasis وكذلك الالتهابات البكتيرية مثل EHEC.

وتابع: “الشاهد، لا تأكل كبدًا نيئة أبدًا ولو عزّموا عليك”.

الكبدة واللحوم: 

وأردف في تغريدة أخرى: “كل 100 جم من الكبدة تحتوي 390 ملغ كلسترول، وإدمان اللحوم يزيد احتمالية الإصابة بالنقرس 40%”.

كما وجه رسالة إلى الذين يعانون من السمنة والضغط والنقرس، وقال: استمتع غدًا بالعيد وشارك الناس فرحة العيد، ولكن لا تكسر الحمية عن اللحوم التي أوصاك بها الطبيب لتجتنب آلام النقرس.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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