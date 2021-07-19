السديس: سخرنا أفضل التقنيات لإيصال خطبة عرفة لشتى أنحاء العالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح خطة مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة لعشر لغات عالمية.

أفضل التقنيات:

وأشار السديس إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عملت على تسخير أفضل التقنيات لإيصال الخطبة إلى المسلمين في شتى أنحاء العالم بتباين ثقافاتهم وتعدد لهجاتهم، وذلك وفق خطط مدروسة أعدت مسبقًا بالاستفادة من الخبرات التراكمية للرئاسة في مجالات ترجمة خطبة يوم عرفة.

وأكد الرئيس العام أن نجاح مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة ووصولها للمستهدفات المرجوة، يعكس أحد الجهود الجبارة التي يبذلها ولاة الأمر في خدمة حجاج بيت الله الحرام خلال الموسم الاستثنائي للحج.

خطط وبرامج تطويرية:

واختتم السديس: نواصل كخدّام للحرمين الشريفين في تحقيق تطلعات حكومة المملكة العربية السعودية، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات لزوار وقاصدي الحرمين الشريفين خلال موسم الحج، واستكمال الخطط والبرامج التطويرية للرئاسة وفق رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة نحو الرقي والتطور الشامل لمنظومة خدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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