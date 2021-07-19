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شكرا لقرائتكم توقعات بهطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19
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توقعات بهطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة
درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة 36 درجة
متابعات الخليج 365 - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائماً جزئياً على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة.
درجات الحرارة:
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 36 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلاً شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر، فيما وصلت درجة الحرارة في منى إلى 35, وعرفات 36 ومزدلفة 36.
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