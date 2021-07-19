صيانة وتشغيل 250 مروحة رذاذ و200 سلم كهربائي بالمسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، محسن بن عبدالمحسن السلمي، أن الإدارة تتابع تلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام، وذلك باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.

مراوح الرذاذ:

وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة، حيث يُضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط في أنابيب خاصة بالضغط العالي وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء، تحتوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر بحجم يخرج منه الماء على شكل ضباب بارد.

250 مروحة:

وبين السلمي أن أعداد مراوح الرذاذ بلغت قرابة (250) مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام، وبارتفاع عن الأرض قرابة 4 أمتار وبقطر يصل إلى 38 بوصة وبسرعة تدفق هواء تصل إلى (1100 CFM) ويصل تقريبا إلى امتداد 10 أمتار، ويتم تشغيلها في أوقات الصلوات وعند امتلاء ساحات المسجد الحرام، وارتفاع درجة الحرارة، ويعد نظام مراوح الرذاذ الأنسب والأفضل لتكييف الهواء في الأماكن المفتوحة، حيث تنخفض حرارة الهواء الخارجي (6) درجة مئوية، وأن حمل التبريد وصل إلى (52) كيلو وات لمروحة الرذاذ الواحدة مع كفاءة تبريدية تجاوزت (50%).

متابعة الحالة الميكانيكية:

كما تشرف الإدارة على متابعة الحالة الميكانيكية لأكثر من (200) من السلالم والمصاعد الكهربائية في المسجد الحرام وساحاته، تتوزع على التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدي خدمة، فضلًا عن ثماني سلالم داخلية، ويشرف على تشغيل هذه السلالم والمصاعد أكثر من 90 مهندسًا وفنيًّا من الكوادر الوطنية في الحرم المكي وساحاته.

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