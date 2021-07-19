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أمطار غزيرة ومتوسطة على خميس مشيط وأحد رفيدة
الأجواء خلال هذه الفترة توحي بالمزيد
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط
شهدت محافظتا خميس مشيط وأحد رفيدة وبعض القرى والهجر التابعة لها، مساء اليوم، هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
أجواء توحي بالمزيد:
ولا زالت الأجواء خلال هذه الفترة توحي بالمزيد من هطول الأمطار؛ لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية في الطقس حسب ما جاء في موقع المركز الوطني للأرصاد.
حالة الطقس:
وتوقع مركز الأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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