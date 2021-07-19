أمطار غزيرة ومتوسطة على خميس مشيط وأحد رفيدة

وتوقع مركز الأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.