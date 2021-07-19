شكرا لقرائتكم خبر الإسلامية تفعل تطبيق خدمات الحج الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويوفر التطبيق مكتبة الكترونية تحوي أكثر من 3000 مادة بـ45 لغة، وإمكانية التواصل مع الوزارة لتقديم المقترحات والشكاوى، واستعراض قنوات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة ما يبث من خلالها من برامج إرشادية للحجاج.
وتأتي هذه البرامج والتقنيات في إطار سعي الوزارة لتوظيف التقنية في الحج، وإيصال رسالتها بكل يسر وسهولة إلى كل حاج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.