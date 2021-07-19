شكرا لقرائتكم خبر الإسلامية تفعل تطبيق خدمات الحج الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس بتفعيل تطبيق خدمات الحج على الأجهزة الذكية، الذي يحتوي على أيقونة تعليم مناسك الحج خطوة بخطوة مع إمكانية إرسال إشعارات لأعمال كل يوم، وخدمة سؤال وجواب في الحج مع إمكانية السؤال بالاتصال على الهاتف المجاني للتوعية الإسلامية في الحج.

ويوفر التطبيق مكتبة الكترونية تحوي أكثر من 3000 مادة بـ45 لغة، وإمكانية التواصل مع الوزارة لتقديم المقترحات والشكاوى، واستعراض قنوات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة ما يبث من خلالها من برامج إرشادية للحجاج.

وتأتي هذه البرامج والتقنيات في إطار سعي الوزارة لتوظيف التقنية في الحج، وإيصال رسالتها بكل يسر وسهولة إلى كل حاج.