طقس مكة والمشاعر غائم جزئي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائما جزئيا على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة. وأشار المركز عبر موقعه الالكتروني، إلى أن درجة الحرارة ستكون في مكة المكرمة 38 درجة، وستكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كلم/ساعة تصل إلى 42 كلم/ساعة أو أكثر، فيما وصلت درجة الحرارة في كل منى وعرفات ومزدلفة إلى 42 درجة.



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