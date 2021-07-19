رسائل توعوية باحترازات كورونا في المشاعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة بث رسائلها التوعوية الموجهة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام عبر مختلف الوسائل الإعلامية وأماكن وجودهم بالمشاعر المقدسة. وتضمنت الرسائل التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في حج هذا العام من لبس للكمامات والتباعد والحرص على النظافة العامة وحجز مواعيد ذبح الأضاحي وكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.



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