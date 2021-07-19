شكرا لقرائتكم خبر بلاط (إنترلوك) يزين الساحة المحيطة بجبل الرحمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت أمانة العاصمة المقدسة منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات، من خلال صيانة الساحة المحيطة بالجبل المنفذة بواسطة البلاط الخرساني (إنترلوك) التي تقدر مساحتها بـ55 ألف م2، وصيانة أعمدة الإنارة، والتي يبلغ عددها 32 عمودا وبرجا و200 فانوس إضاءة بتقنية LED.

وأشارت إلى تهيئة طريق المشاة الرابط بين مشعري عرفات ومزدلفة، وصولا إلى مشعر منى بمنظومة خدمات متكاملة، وبنى تحتية متطورة بأفضل المعايير العالمية التي تضمن الاستفادة منه بالشكل المطلوب أثناء تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

ويتكون طريق المشاة من 4 مسارات بإجمالي طول 25 كلم، ويحتوي على بلاط خرساني (إنترلوك) تقدر مساحته الإجمالية بـ500 ألف م2، كما تم تركيب 1000 مقعد للجلوس على جنبات الطريق.

ويشتمل الطريق على 430 برجا وعمودا للإنارة و1200 كشاف، وروعي في تنفيذ الطريق تجانس الألوان، إضافة إلى انسيابية الحركة، لتسهيل عبور العربات، كما يشتمل الطريق على ممر خاص للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير أداء الحجاج لنسكهم.