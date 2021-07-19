بلاط (إنترلوك) يزين الساحة المحيطة بجبل الرحمة

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وأشارت إلى تهيئة طريق المشاة الرابط بين مشعري عرفات ومزدلفة، وصولا إلى مشعر منى بمنظومة خدمات متكاملة، وبنى تحتية متطورة بأفضل المعايير العالمية التي تضمن الاستفادة منه بالشكل المطلوب أثناء تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.
ويتكون طريق المشاة من 4 مسارات بإجمالي طول 25 كلم، ويحتوي على بلاط خرساني (إنترلوك) تقدر مساحته الإجمالية بـ500 ألف م2، كما تم تركيب 1000 مقعد للجلوس على جنبات الطريق.
ويشتمل الطريق على 430 برجا وعمودا للإنارة و1200 كشاف، وروعي في تنفيذ الطريق تجانس الألوان، إضافة إلى انسيابية الحركة، لتسهيل عبور العربات، كما يشتمل الطريق على ممر خاص للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير أداء الحجاج لنسكهم.
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