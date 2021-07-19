شكرا لقرائتكم خبر بعد 35 عاما.. حلم الحاج بوعبيد يتحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يدر في خلده تحقيق حلم طال انتظاره 35 عاما. حلم أداء فريضة الحج يراوده كل عام، وتحول بينه وبين أدائه لهذه الشعيرة ظروف ومشاغل الحياة، وما إن ينتهي موسم الحج إلا ويعود يمني نفسه بالحج في الموسم القادم وهكذا تمضي السنون.

وتحقق الحلم وكتبه الله له في هذا العام 1442هـ رغم الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا وتقليص أعداد الحجاج، حيث تم ترشيحه ضمن المقبولين لأداء فريضة الحج.

وقال الحاج عادل بن سعد بن علي بوعبيد، إن قصته تعود مع رحلة الحج حينما أعلن رسميا العدد المحدد للحج، وهو 60 ألفا، وذلك جراء جائحة كورونا، فتسارعت أنامله تسابق الزمن بلهفة لإدخال المعلومات المطلوبة عن طريق البوابة الالكترونية لحجاج الداخل، ومع ظنه أن إمكانية القبول ضئيلة جدا لكثرة أعداد المتقدمين، إلا أن أكرم الأكرمين كتب له تحقيق حلمه.

بعدها بدأت مرحلة استعداداته وتجهيزاته لهذه الرحلة الإيمانية، التي كانت ميسرة لأبعد الحدود.