175 ألف برج إنارة تضيء سماء مكة والمشاعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة العاصمة المقدسة من جاهزية وكفاءة شبكة الإنارة في موسم حج هذا العام، وجندت طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة الحجاج، وذلك من خلال 175 ألف برج وعمود إنارة، إلى جانب تهيئة الطرق الرابطة بين المشاعر المقدسة (منى - عرفات - مزدلفة) بـ(800) برج وعمود إنارة و(2000) كشاف وفانوس. ويتولى الإشراف على صيانة الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة جهاز فني متكامل من مهندسين ومشرفين يقومون بالمتابعة الإدارية والميدانية لجميع ما يتعلق بشبكة الإنارة. وتأتي تلك الجهود في إطار حرص المملكة على تحقيق موسم ناجح للحج بجميع مراحله، وعلى مستوى كل القطاعات، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وتسخير جميع الإمكانات والسبل من أجل ضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.





800 برج وعمود إنارة



2000 كشاف وفانوس



28 صاريا للإنارة لدعم الجهات الخدمية المشاركة في أعمال الحج وأعمال الطوارئ



8 فرق صيانة تعمل على مدار الساعة مزودة بـ160 مهندسا وفنيا وعاملا



71 معدة لدعم الطاقة الكهربائية لشبكات الإنارة



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