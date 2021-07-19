شكرا لقرائتكم خبر ضيوف الرحمن يوثقون رحلة عرفات الإيمانية بأجهزتهم الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق ضيوف الرحمن بأجهزتهم الرقمية وهواتفهم المحمولة المشاهد الإيمانية، من على صعيد عرفات الطاهر، خلال تأديتهم مناسك الحج، واصفين مشاعر الفرح والسرور، وقد من الله عليهم بأداء الحج، وسط ابتهال للمولى عز وجل بالدعاء أن يتقبل منهم صادق الأعمال، ويتم عليهم حجهم بالقبول.

وعبر الحجاج من خلال هذه الصورة عن تقربهم إلى الله بالدعاء والاستغفار لعظيم الأجر في هذا اليوم المبارك، الذي ورد فضله في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، في ظل استشعار القيادة الرشيدة حجم المسؤولية العظمى والرسالة السامية للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم في راحة وأمن واستقرار.

كما رصدت أجهزة الحجاج وهواتفهم المحمولة حجم المشروعات المنفذة في المشاعر التي تهدف لخدمة ضيوف الرحمن، وجعل أداء هذه الرحلة الإيمانية في غاية السهولة والراحة والطمأنينة، ودعوا الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار، ويحفظ لها قيادتها الرشيدة التي ما فتئت تقدم الغالي والنفيس في خدمة حجاج بيت الله العتيق.