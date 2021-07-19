وسائل البث المباشر.. عين العالم على تفاصيل الحج الأكبر

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ومع ما فرضته جائحة كورونا وللعام الثاني على التوالي من قصر الحج على أعداد محدودة، إلا أن رسالة المملكة الإعلامية عبر وسائطها «المقروءة والمرئية والمسموعة، ومنصات التواصل الرقمية» وبلغات عدة، أصبحت عينا لكل مسلم، تنقل للعالم بشكل مباشر وآني الأجواء الإيمانية، منذ ساعات الصباح الأولى، مع توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات، وما هيئ لهم من خدمات ورعاية وتنظيم، وحتى نفرتهم بعد مغيب الشمس لمزدلفة.
وأسهمت التجهيزات التقنية في إيصال الصورة الحية والمحتوى الإعلامي للمتلقين كافة، وإتاحة المجال للمشاركة عن بعد، إذ استحدث في هذا العام «المركز الإعلامي الافتراضي»، ليقدم عبر المنصة الالكترونية جملة من الخدمات الإعلامية لما يزيد على 600 إعلامي من داخل المملكة وخارجها.
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