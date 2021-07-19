شكرا لقرائتكم خبر وسائل البث المباشر.. عين العالم على تفاصيل الحج الأكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتجهت أبصار ملايين المسلمين حول العالم أمس إلى شاشات ووسائط البث المباشر من مشعر عرفات الطاهر، لمتابعة تفاصيل هذا الموقف العظيم لضيوف الرحمن أثناء أداء ركن الحج الأكبر، وصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بمسجد نمرة، والاستماع لخطبة عرفة.

ومع ما فرضته جائحة كورونا وللعام الثاني على التوالي من قصر الحج على أعداد محدودة، إلا أن رسالة المملكة الإعلامية عبر وسائطها «المقروءة والمرئية والمسموعة، ومنصات التواصل الرقمية» وبلغات عدة، أصبحت عينا لكل مسلم، تنقل للعالم بشكل مباشر وآني الأجواء الإيمانية، منذ ساعات الصباح الأولى، مع توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات، وما هيئ لهم من خدمات ورعاية وتنظيم، وحتى نفرتهم بعد مغيب الشمس لمزدلفة.

وأسهمت التجهيزات التقنية في إيصال الصورة الحية والمحتوى الإعلامي للمتلقين كافة، وإتاحة المجال للمشاركة عن بعد، إذ استحدث في هذا العام «المركز الإعلامي الافتراضي»، ليقدم عبر المنصة الالكترونية جملة من الخدمات الإعلامية لما يزيد على 600 إعلامي من داخل المملكة وخارجها.