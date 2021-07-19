52 مخالفا لتنظيم الحج في قبضة الأمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت قوات أمن الحج 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، أنه ضبط 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بـ10 آلاف ريال.

وأهاب الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.