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صور ولقطات عديدة التقطتها عدسة الكاميرا أثناء وقوف الحجيج على صعيد عرفات ليؤدوا الركن الأعظم من مناسك الحج، فمنهم من انكب على قراءة القرآن، ومنهم من قضى وقته في الذكر والتسبيح، وآخرون رفعوا أيديهم داعين الله سبحانه وتعالى بالعتق من النيران.. ومن بين تلك اللقطات المفعمة بالروحانيات، كانت لقطتان لرجلي أمن يتضرعان لله في خير الأيام أثناء تأديتهما لواجبهما ومسؤوليتهما بكل تفانٍ وإخلاص في خدمة الحجيج.
ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الصورتين اللتين لقيتا إعجاب المتابعين والمغردين، حيث يظهر رجلا الأمن أثناء تضرعهما ولهجهما بالدعاء في البقاع الطاهرة، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 10:46 PM
من البقاع الطاهرةشاهد .. أبيا أن يمر دون ملامسة نفحاته.. الكاميرا ترصد رجلي أمن يلهجان بالدعاء في يوم عرفة
صور ولقطات عديدة التقطتها عدسة الكاميرا أثناء وقوف الحجيج على صعيد عرفات ليؤدوا الركن الأعظم من مناسك الحج، فمنهم من انكب على قراءة القرآن، ومنهم من قضى وقته في الذكر والتسبيح، وآخرون رفعوا أيديهم داعين الله سبحانه وتعالى بالعتق من النيران.. ومن بين تلك اللقطات المفعمة بالروحانيات، كانت لقطتان لرجلي أمن يتضرعان لله في خير الأيام أثناء تأديتهما لواجبهما ومسؤوليتهما بكل تفانٍ وإخلاص في خدمة الحجيج.
ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الصورتين اللتين لقيتا إعجاب المتابعين والمغردين، حيث يظهر رجلا الأمن أثناء تضرعهما ولهجهما بالدعاء في البقاع الطاهرة، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
، شاهد .. أبيا أن يمر دون ملامسة نفحاته.. الكاميرا ترصد رجلي أمن يلهجان بالدعاء في يوم عرفة ،
المصدر : الخليج 365
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