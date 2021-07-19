- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني نجاح خطتها في تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام خلال وقوفهم على صعيد عرفات، وهم يؤدون نسكهم بكل راحة وأمان.
وكانت المديرية قد نشرت القوى البشرية والآلية على مقرات ومساكن ومخيمات الحجاج كافة، وبجانب مسجد نمرة وجبل الرحمة وعلى الطرق المؤدية إلى عرفات لتوفير البيئة الآمنة لحماية ضيوف الرحمن، إلى جانب انتشار مراكز الدفاع المدني الثابتة والتدخل السريع والدراجات النارية في الطرق المؤدية الى مشعر عرفات ومواقع المخيمات.
كما أكملت جاهزيتها في مشعر مزدلفة لتوفير بيئة آمنة لمبيت الحجاج ومواجهة أي أحداث مناخية مفاجئة - لاقدر الله -، وتحقيق السلامة العامة من خلال التنسيق المشترك مع القطاعات القائمة على أعمال الحج، كما يعمل مركز تنسيق عمليات الدفاع المدني على تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة في الحج عند الحاجه بسرعة وفعالية.
الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة الدفاع المدني
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 10:46 PM
نشر القوى البشرية والآلية على مقرات ومساكن ومخيمات الحجاجالدفاع المدني يحقق السلامة والحماية في مشعر عرفات ويكمل جاهزيته في مزدلفة
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني نجاح خطتها في تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام خلال وقوفهم على صعيد عرفات، وهم يؤدون نسكهم بكل راحة وأمان.
وكانت المديرية قد نشرت القوى البشرية والآلية على مقرات ومساكن ومخيمات الحجاج كافة، وبجانب مسجد نمرة وجبل الرحمة وعلى الطرق المؤدية إلى عرفات لتوفير البيئة الآمنة لحماية ضيوف الرحمن، إلى جانب انتشار مراكز الدفاع المدني الثابتة والتدخل السريع والدراجات النارية في الطرق المؤدية الى مشعر عرفات ومواقع المخيمات.
كما أكملت جاهزيتها في مشعر مزدلفة لتوفير بيئة آمنة لمبيت الحجاج ومواجهة أي أحداث مناخية مفاجئة - لاقدر الله -، وتحقيق السلامة العامة من خلال التنسيق المشترك مع القطاعات القائمة على أعمال الحج، كما يعمل مركز تنسيق عمليات الدفاع المدني على تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة في الحج عند الحاجه بسرعة وفعالية.
، الدفاع المدني يحقق السلامة والحماية في مشعر عرفات ويكمل جاهزيته في مزدلفة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يحقق السلامة والحماية في مشعر عرفات ويكمل جاهزيته في مزدلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.