محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5,473,477 والوفيات 128,727 سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و19 وفاة. وأفادت وزارة الصحة البريطانية بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,473,477، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,727.بريطانيا فيروس كورونا الجديد المملكة المتحدة تسجّل 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-19 سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و19 وفاة. وأفادت وزارة الصحة البريطانية بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,473,477، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,727. 19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 09:54 PM إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5,473,477 والوفيات 128,727 إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5,473,477 والوفيات 128,727 سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و19 وفاة. وأفادت وزارة الصحة البريطانية بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,473,477، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,727. ، المملكة المتحدة تسجّل 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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