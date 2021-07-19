محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 4.29 ملايين و127874 وفاة سجلت إيطاليا 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 4.29 ملايين إصابة، و127874 حالة وفاة منذ بدء الوباء، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.إيطاليا فيروس كورونا الجديد إيطاليا تسجل 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-19 سجلت إيطاليا 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 4.29 ملايين إصابة، و127874 حالة وفاة منذ بدء الوباء، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم. 19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 08:32 PM اخر تعديل 19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 10:31 PM إجمالي الإصابات بلغ 4.29 ملايين و127874 وفاة إجمالي الإصابات بلغ 4.29 ملايين و127874 وفاة سجلت إيطاليا 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 4.29 ملايين إصابة، و127874 حالة وفاة منذ بدء الوباء، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم. ، إيطاليا تسجل 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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