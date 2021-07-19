- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
تباشر الجهات المختصة بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ لليوم الثالث على التوالي البحث عن مفقود الشفا والمصطاف "عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله التويجري"، والذي كان قد غادر مقر الإقامة يوم السبت الماضي مرتديًا ثوبًا بلون بني وشماغًا أحمر.
أحد أبناء المفقود أكد لـ"الخليج 365" أن والده البالغ من العمر 75 عامًا يعاني من النسيان، وخرج صباح السبت من مقر إقامتنا في منطقة الشفا السياحية بالطائف ولم يعد.
مهام البحث كانت قد بدأت في حينه من قبل الجهات المختصة، كما شاركت جمعية ساعد للبحث والإنقاذ بإشراف مباشر من نائب الجمعية، عبدالله الجعيد، ونائب رئيس العمليات، سامي الغريبي، ومشرف البحث البري جلال الشريف، وعدد كبير من رجال الجمعية في مزارع وجبال الشفا والآبار القريبة، ولم يتم العثور عليه، مناشدين والجميع عند مشاهدته الاتصال على جمعية ساعد للبحث والإنقاذ 0550606811 .
مفقود الطائف
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 10:06 PM
غادر مقر الإقامة يوم السبت الماضي مرتديًا ثوبًا بلون بني وشماغًا أحمرمفقود الشفا "التويجري" لليوم الثالث غائب.. ومهام البحث تتواصل بالطائف
تباشر الجهات المختصة بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ لليوم الثالث على التوالي البحث عن مفقود الشفا والمصطاف "عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالله التويجري"، والذي كان قد غادر مقر الإقامة يوم السبت الماضي مرتديًا ثوبًا بلون بني وشماغًا أحمر.
أحد أبناء المفقود أكد لـ"الخليج 365" أن والده البالغ من العمر 75 عامًا يعاني من النسيان، وخرج صباح السبت من مقر إقامتنا في منطقة الشفا السياحية بالطائف ولم يعد.
مهام البحث كانت قد بدأت في حينه من قبل الجهات المختصة، كما شاركت جمعية ساعد للبحث والإنقاذ بإشراف مباشر من نائب الجمعية، عبدالله الجعيد، ونائب رئيس العمليات، سامي الغريبي، ومشرف البحث البري جلال الشريف، وعدد كبير من رجال الجمعية في مزارع وجبال الشفا والآبار القريبة، ولم يتم العثور عليه، مناشدين والجميع عند مشاهدته الاتصال على جمعية ساعد للبحث والإنقاذ 0550606811 .
، مفقود الشفا "التويجري" لليوم الثالث غائب.. ومهام البحث تتواصل بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مفقود الشفا "التويجري" لليوم الثالث غائب.. ومهام البحث تتواصل بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.