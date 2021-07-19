شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مقيم من الصين يحقق حلمه بأداء الحج بعد سنوات طويلة من الانتظار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكن مقيم من الصين يدعى "حسين" بتحقيق حلمه في أداء فريضة الحج بعد أن انتظر لسنوات طويلة.

ودعا حسين، الله سبحانه وتعالى بأن يهدي ويرزق مسلمي الصين، وجميع المسلمين في أنحاء العالم مضيفا أن جزاء الحج المبرور هو الجنة، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

وأبدى الطالب في كلية الدعوة إعجابه بتنظيم الحج لهذا العام، مقدمًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لرعايتهم بضيوف الرحمن.