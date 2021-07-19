شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. روبوت آلي لتقديم الفتوى للحجاج في مشعر عرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة «روبوت الفتوى الآلي» بمساجد المشاعر المقدسة.

وتوفر الخدمة «الروبوت الآلي» التواصل المرئي عن بُعد بين السائل والمفتي على مدار 24 ساعة، من خلال نظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة، كما تضم خاصية الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد مع البث الصوتي في الوقت المطلوب.

يذكر أن ذلك يأتي في إطار توظيف الوزارة لخدماتها التقنية في موسم الحج في هذا العام في ظل الإجراءات الاحترازية.