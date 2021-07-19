شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: لم تسجل أي حالة وفاة بين الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أنها لم تسجل أي حالة وفاة بين الحجاج، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل إصابة بفيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 1293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1453 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 492,149 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 14 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8089 حالة وفاة.