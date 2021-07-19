شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تنفذ 7325 جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 28 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 7325 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 31 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.