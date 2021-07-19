وزارة الحج: نجاح تفويج ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام سعيد، نجاح واكتمال عمليات التصعيد والتفويج من مشعر منى إلى عرفات عبر 2700 رحلة ترددية تمت بنجاح.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن الحج، إن عملية التصعيد كان سلسلة ميسرة، وتم إنزال الحجاج في المواقع المخصصة حسب بطاقات التوزيع وأمضى الحجاج يوم عرفة، وصعدوا مشعر عرفات وأدوا الصلاة في مسجد نمرة وفق الإجراءات الاحترازية، بنجاح يضاف إلى الوطن.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، قال إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل إصابة بفيروس كورونا، ولم يتم تسجيل أي أمراض أخرى متعلقة بالصحة العامة وتمت جميع الإجراءات بشكل ناجح.

كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قال: إنَّ الحالة الصحية للحجاج مطمئنة جدًا وينعمون بصحة كبيرة، فيما توجد حالات إجهاد حراري بسيطة ويتم التعامل معها.

وأضاف «الربيعة»، أن القطاع الصحي يبذل جهودًا كبيرة لخدمة الحجاج، ويوجد ممارس صحي مع كل مائة حاج لضمان سلامتهم، فالخدمات الصحية على أعلى مستوى وقريبة جدًا لمن يحتاجها.