الفيصل ونائبه يطمئنان على حالة الحجيج

يؤدي مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل يرافقه نائبه الأمير بدر بن سلطان صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام. ويستقبل أمير منطقة مكة المكرمة في قصر الضيافة بمكة المكرمة، أئمة وخطباء المسجد الحرام، ثم يزور ونائبه مركز القيادة والتحكم، التابع لوزارة الصحة بمستشفى منى الطوارئ، حيث يطمئن على الحالة الصحية لضيوف الرحمن، ويطلع الأمير خالد الفيصل، على الخدمات المقدمة لهم، عقب ذلك يتفقد مركز القيادة والسيطرة، التابع للأمن العام، حيث يتابع تنفيذ خطط حج هذا العام، ويطمئن على الحالة العامة للحجيج.



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