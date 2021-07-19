45 بلاغا بسبب الأمطار في المناطق

أكد مصدر مطلع بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أن عدد البلاغات التي باشرها الفريق خلال ال 24 ساعة الماضية، بلغت مايقارب 45 بلاغا لمركبات عالقة في الطين والرمال، نتيجة الأمطار والسيول والأتربة والغبار، التي شهدها معظم مناطق المملكة خلال اليومين الماضيين، وكان معظم البلاغات التي تلقاها الفريق، ما بين الرياض ومحافظة الأفلاج، ومركز البديع التابع لمحافظة الأفلاج، وعدد من المحافظات الأخرى.

من جهة أخرى تلقى الفريق بلاغا يفيد عن فقدان شخص مترجلا شمال حفر الباطن، وقد تحرك عدد من أعضاء الفريق للبحث عنه، وقد تم العثور عليه من قبل كفيله بصحة جيدة، كما تلقى الفريق بلاغا عن فقدان شخص من محافظة بيشة، يبلغ من العمر 17 عاما يستقل سيارة يوكن، وقد كانت آخر مشاهدة له بمحافظة الباحة، وما زال البحث عنه جاريا، فيما ورد للفريق بلاغ عن شخص مفقود، بالقرب من محافظة المذنب بمنطقة صحراوية، وقد أنهى الفريق الجولة الأولى للبحث عن المفقود دون وجود مستجدات، فيما لا يزال البحث جاريا لليوم ال 25 على التوالي، عن مفقود القويعية والذي يبلغ من العمر 33 عاما، والذي كان قادما من جدة إلى الرياض، ولم تستجد أي معلومات عنه حتى الآن، كما تلقى الفريق بلاغا عن شخص مفقود 42 عاما، يعاني من اعتلالات نفسية، شرق الرياض وما زال البحث عنه جاريا، وكذلك تحرك أعضاء الفريق للبحث عن مفقود، يستقل سيارة من نوع وايت، بضربة التابعة لمنطقة القصيم، وقد تم العثور عليه من قبل ذويه بصحة وسلامة.

• 45 سيارة عالقة بالرمال

• مفقود بحفر الباطن

• مفقود بيشة

• مفقود القويعية

• مفقود شرق الرياض

• مفقود المذنب

• مفقود القصيم