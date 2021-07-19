شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تحيل الكيانات المقصرة إلى الجهات الرقابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت وزارة الحج والعمرة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، جولات تفقدية ورقابية على مخيمات الحجاج، وذلك ضمن الجولات الميدانية اليومية للاستماع لملاحظات ضيوف الرحمن والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم من منطلق إشراف وزارة الحج والعمرة على منظومة الخدمات واشراف الهيئة الملكية على المشاعر المقدسة والبنية التحتية، إذ تم الوقوف على الملاحظات الواردة لمركز الشكاوي والبلاغات، واتخاذ قرارات فورية تضمن معالجة القصور في تقديم الخدمة وإحالة الكيانات المقصرة إلى الجهات الرقابية ولجان النظر.

وصرحت وزارة الحج والعمرة بأن تلك الجولات التفقدية بدأت منذ استقبال طلائع الحجاج حتى وصولهم لمشعر منى وستستمر حتى نهاية رحلة الحج؛ وأسفرت تلك الجولات الرقابية الميدانية عن رصد بعض الملاحظات، وتحديد الكيانات المتسببة فيها، وتكليف الجهة المختصة بمعالجتها بشكل عاجل وطارئ، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى درجات الرضا.