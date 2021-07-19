الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “باصات تشليح” في جمرك ميناء ينبع، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.

ضوابط واشتراطات:

وأوضحت الهيئة أن المزاد يبدأ يوم الأربعاء الموافق 18 ذي الحجة في تمام العاشرة صباحًا في جمرك ميناء ينبع، ويجب دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم الهيئة.

ويتم البيع لمحلات التشليح فقط ومن لا يحمل رخصة تشيلح لا يحق له المزايدة، كما يجب دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع، مع إخراج الباصات المباعة خلال 5 أيام، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها.

وفيما يلي ضوابط واشتراطات مزاد بيع باصات التشليح.



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