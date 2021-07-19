تحديثات جديدة لنظام المسعف الإلكتروني في المشاعر المقدسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - واس

أطلق رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى التحديثات الجديدة لنظام المسعف الإلكتروني بالتزامن مع موسم حج هذا العام 1442 هـ، حيث تعد هذه النسخة الأحدث والأسرع والأكثر سهولة، إضافة إلى العديد من الخصائص الجديدة، التي من أهمها هدف توجيه المسعف في تسلسل التقرير الإسعافي للحدّ من نسبة الأخطاء ورفع جودة الخدمة الإسعافية.

أيقونات وخيارات متعددة:

كما شمل التحديث الأخير إضافة أيقونات وخيارات متعددة مثل الشكوى الرئيسة للمريض والسجل المرضي للحالة والمؤشرات الحيوية بشكل عام، إضافة إلى العديد من الخيارات والخصائص التي تمكّن المسعف الإلكتروني من تحديد الجهة الأفضل لنقله، كما يشمل التحديث زمن تسليم الحالة للمنشأة الطبية.

مؤشرات الأداء الطبية:

ويظهر التحديث الأخير مؤشرات الأداء الطبية التي تعنى بتحليل البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي سواءً على مستوى عمل المسعف أم مستوى تقديم الخدمة الإسعافية لطالبها ،إذْ تساعد هذه المؤشرات في رفع جودة العمل وتلافي أي قصور في العمل الإسعافي، ويُطبَّق التحديث الجديد في المشاعر المقدسة خلال هذا العام بشكل تدريجي حتى يجرى تطبيق التحديث كاملا على فروع الهيئة كافة.

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