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حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة

بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات

متابعات الخليج 365 - واس

استقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر مزدلفة هذه الليلة ، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وبدأوا في التقاط الجمار ، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة ، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي .

المرحلة الثالثة من التنقلات: 

وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم .

حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة - متابعات الخليج 365

وشهد انتقال حجاج بيت الله الحرام سهولة وسلاسة في الحركة عبر الحافلات بالنقل الترددي ، بمتابعة القوات الأمنية بمختلف قطاعاتها ، الذين يهبّون إلى مساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم .

حافلات النقل الترددي: 

وتابعت بعثة وكالة الأنباء في المشاعر المقدسة تحركات قوافل حجاج بيت الله الحرام التي اتسمت بالانسيابية -ولله الحمد- عبر حافلات النقل الترددي.

وكان حجاج بيت الله الحرام قضوا هذا اليوم على صعيد , متضرعين إلى الله تعالى أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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