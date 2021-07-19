الداخلية: ضبط مخالفين حاولوا الدخول لمشعر عرفات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الأمني العقيد طلال الشلهوب، أنه تم رصد عدة محاولات للدخول لمشعر عرفات من قبل مخالفين وتم ضبطهم.

وتابع المتحدث الأمني خلال مؤتمر اليوم الاثنين، أن الجهات المختصة تواصل مهامها في إدارة التنظيم وفق ما تم الاستعداد له.

وشاركت قوات أمن المنشآت ضمن الجهات الأمنية في فرض طوق أمني كامل حول مشعر عرفات لمنع دخول أي مخالف دون تصريح رسمي صادر من الجهات المختصة.

تجهيزات قوات أمن المنشآت:

وعملت قوة أمن المنشآت هذا العام بتجهيزات أمنية عالية الدقة تشمل كاميرات ملونة تساعد على رؤية الأسطح العالية والمرتفعة، حيث تسهم في رصد المخالفين غير المصرح لهم في الدخول إلى المشاعر المقدسة عبر كاميرات نهارية وليلية وكذلك حرارية.

وتتحرك دوريات راجلة وعلى درجات نارية وكذلك مركبات مجهزة بأحدث الأجهزة للرقابة والمتابعة، وذلك لتأكد من نظامية العابرين إلى المشاعر المقدسة، ومطابقة التصاريح النظامية للإجراءات والاشتراطات الصحية والوقائية كافة، وضبط الظواهر السلبية المخلة بالأمن وتقديم جميع الخدمات الإنسانية والأمنية للوصول إلى حج آمن من جميع النواحي.

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