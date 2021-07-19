منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات السعودية لضمان سلامة الحجاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365- متابعة

أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لضمان سلامة الحجاج، حيث قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبريسوس عبر حسابه الرسمي في تويتر: بينما يتجمع المؤمنون لأداء الحج هذا العام، نرحب بتخطيط الصحة العامة والخطوات التي اتخذتها المملكة لضمان سلامة الحجاج خلال جائحة كوفيد 19.

نجاح الخطط الاحترازية والوقائية

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أعلنت نجاح خطتها الاحترازية والوقائية في مسجد نمرة في مشعر عرفات، التي تم تنفيذها وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشهدت أروقة المسجد حركة انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم، واستماعهم للخطبة وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا.

وبينت الوزارة أنها نجحت في أعمال تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد نمرة بوقت مبكر صباح اليوم، وفق الخطة المعتمدة، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية، وفق المسارات المحددة للدخول والخروج من المسجد.



شارك الخبر