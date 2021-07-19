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وزير الداخلية يتابع عمليات نفرة الحجاج إلى مزدلفة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

وزير الداخلية يتابع عمليات نفرة الحجاج إلى مزدلفة

خلال تفقده مركز العمليات الأمنية الموحدة ومستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، أن الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة بموسم حج هذا العام تسهم بفضل الله في تحقيق مستويات الأمن والسلامة المستهدفة لحماية حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الاستثنائي الذي يشهد فيه العالم استمرار تفشي جائحة فيروس “”.

جاء ذلك خلال متابعة سموه لعمليات نفرة الحجاج، من عرفات إلى مزدلفة، بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

 

جولة وزير الداخلية

ووقف سموه خلال الجولة التي قام بها بالمركز مساء اليوم الاثنين على استعدادات الجهات الأمنية والحكومية لتنفيذ مهامها بالخطط والتنظيمات المعتمدة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وزير الداخلية يتابع عمليات نفرة الحجاج إلى مزدلفة - متابعات الخليج 365
وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود قد تفقد في وقت سابق اليوم سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، واستعدادات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في موسم حج هذا العام،حيث استعرض سموه خلال الزيارة سير العمل بالخطط التي تنفذها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ونتائج المراحل التي تم تنفيذها، وفقًا للخطة المعتمدة، والتي شملت توفير فرق طبية ميدانية، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية في مواقع تنفيذ مهامهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وزير الداخلية نفرة الحجاج

 

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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