شكرا لقرائتكم خبر 850 كجم وزن خيوط حرير الثوب الأغلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكسى الكعبة المشرفة برداء جديد في كل عام منسوج بخيوط من الحرير مبطن بالقطن ومزين بنقوش ذهبية؛ فهل تساءل أحد من أين تأتي هذه الخيوط وما عدد مراحل الاختبارات التي يمر بها الخيط الواحد؟

تأتي خيوط حرير كسوة الكعبة المشرفة من إيطاليا بدرجة جوده فائقة (A5)، وسماكة 3 ملم، حيث تضمن نعومة عالية ومتانة فائقة، واستطالة ومرونة كبيرة، وتزن خيوط الحرير بكسوة الكعبة المشرفة 850 كجم.

ويمر خيط الحرير الواحد بعدد من الاختبارات أبرزها قوة شد الخيط، اختبار عدد البرم، اختبار قوة شد الاستطالة لأسلاك المعادن (ذهب - فضة)، اختبار السماكة، اختبار مقاومة الاحتكاك، اختبار الصباغة، اختبار مطابقة الألوان، اختبار السماكة الرقمي، اختبار مقاومة الغسيل، واختبار تقطير المياه.

ويشرف على هذه الاختبارات فريق عمل مختص بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وذلك في سبيل ضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة، التي تقدر تكلفة إنتاجها بـ20 مليون ريال، مما جعله الثوب الأغلى في التاريخ، ويشرف عليه أكثر من 200 صانع من ذوي الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية والعملية، جندتهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعمل في حياكة ثوب الكعبة المشرفة، ليكون هذا الثوب ليس الأغلى في التاريخ وحسب بل والأعلى جودة كذلك.