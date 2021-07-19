شكرا لقرائتكم خبر 850 كجم وزن خيوط حرير الثوب الأغلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تأتي خيوط حرير كسوة الكعبة المشرفة من إيطاليا بدرجة جوده فائقة (A5)، وسماكة 3 ملم، حيث تضمن نعومة عالية ومتانة فائقة، واستطالة ومرونة كبيرة، وتزن خيوط الحرير بكسوة الكعبة المشرفة 850 كجم.
ويمر خيط الحرير الواحد بعدد من الاختبارات أبرزها قوة شد الخيط، اختبار عدد البرم، اختبار قوة شد الاستطالة لأسلاك المعادن (ذهب - فضة)، اختبار السماكة، اختبار مقاومة الاحتكاك، اختبار الصباغة، اختبار مطابقة الألوان، اختبار السماكة الرقمي، اختبار مقاومة الغسيل، واختبار تقطير المياه.
ويشرف على هذه الاختبارات فريق عمل مختص بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وذلك في سبيل ضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة، التي تقدر تكلفة إنتاجها بـ20 مليون ريال، مما جعله الثوب الأغلى في التاريخ، ويشرف عليه أكثر من 200 صانع من ذوي الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية والعملية، جندتهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعمل في حياكة ثوب الكعبة المشرفة، ليكون هذا الثوب ليس الأغلى في التاريخ وحسب بل والأعلى جودة كذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر 850 كجم وزن خيوط حرير الثوب الأغلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.