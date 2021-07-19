الكعبة المشرفة تزدهي بحلتها الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية.

وفكك الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الكسوة القديمة وتم تركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

الكسوة الجديدة محمولة على الأكتاف (مكة)

كما أمنت الرئاسة جميع الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد بأنه ركبت الكسوة الجديدة والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، إذ رفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيدا لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب، بعد أن حلت حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل وبقي الجنب الجديد، وتكررت العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها وزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

لحظة إحضار الكسوة الجديدة (مكة)

وقال «بدأت هذه العملية أولا من جهة الحطيم، لوجود الميزاب الذي له فتحة خاصة به بأعلى الثوب، وبعد أن ثبتت كل الجوانب ثبتت الأركان بحياكتها من أعلى الثوب إلى أسفله، وبعد الانتهاء من ذلك وضعت الستارة التي احتاجت إلى وقت وإتقان في العمل، وذلك بعمل فتحة تقدر بمساحة الستارة في القماش الأسود تقدر بحوالي 3.30 أمتار عرضا حتى نهاية الثوب، ومن ثم عمل ثلاث فتحات في القماش الأسود لتثبيت الستارة من تحت القماش، وأخيرا ثبتت الأطراف بحياكتها في القماش الأسود على الثوب».

وبين المحيميد أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

مذهبات كسوة الكعبة المشرفة

53 قطعة مذهبة منها







16 قطعة للحزام



7 قطع تحت الحزام



4 صمديات



17 قنديلا



5 قطع لستارة الباب



قطعة للركن اليماني



2 كينار



حلية الميزاب



الكسوة تستهلك:





670 كجم من الحرير الخام



120 كجم من أسلاك الذهب



100 كجم من أسلاك الفضة



200 صانع وإداري بمجمع كسوة الكعبة



أقسام المجمع: