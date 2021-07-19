12 مركزا إسعافيا لخدمة الحجاج بعرفات ومزدلفة

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تواجد للإسعاف بالطرق المؤدية إلى عرفات (مكة)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها بكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة، من خلال تجهيز 12 مركزا إسعافيا مدعومة بـ98 من الكوادر الطبية العاملة في جميع التخصصات الإسعافية، وذلك لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية خلال موسم الحج.

ويدعم الفرق الإسعافية في مشعري عرفات ومزدلفة أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة، تضم 40 سيارة إسعاف مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية، ضمن خطة الاستعداد المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.

أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة (مكة)

وأوضح مشرف نطاق عرفات ومزدلفة حسن نافع، أن خطط الهلال الأحمر شملت الطرق المؤدية إلى عرفات، حيث جرت متابعة مسيرة الحجاج في المداخل والمخارج والطرق المؤدية إلى المشعر، إلى جانب انتشار المراكز الإسعافية في جميع مناطق مشعري عرفات ومزدلفة لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة.