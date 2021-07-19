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شكرا لقرائتكم خبر 12 مركزا إسعافيا لخدمة الحجاج بعرفات ومزدلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تواجد للإسعاف بالطرق المؤدية إلى عرفات (مكة)
ويدعم الفرق الإسعافية في مشعري عرفات ومزدلفة أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة، تضم 40 سيارة إسعاف مزودة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية، ضمن خطة الاستعداد المكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.
أسطول من سيارات الإسعاف المتطورة (مكة)
وأوضح مشرف نطاق عرفات ومزدلفة حسن نافع، أن خطط الهلال الأحمر شملت الطرق المؤدية إلى عرفات، حيث جرت متابعة مسيرة الحجاج في المداخل والمخارج والطرق المؤدية إلى المشعر، إلى جانب انتشار المراكز الإسعافية في جميع مناطق مشعري عرفات ومزدلفة لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة.
تواجد الإسعاف في الطرق المؤدية إلى عرفات (مكة)
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