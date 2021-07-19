شكرا لقرائتكم خبر ضبط إيقاع التفويج بـ3 طرق في المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لعبت 3 طرق رئيسة (62، 56، 50) بالمشاعر المقدسة دورا كبيرا في تسهيل حركة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، وتفويجهم من عرفة إلى مزدلفة، وذلك بعد فتحها في الاتجاهين غربا باتجاه عرفة وشرقا باتجاه مزدلفة.

وأكد قائد مرور مشعر عرفة العميد صالح العواجي نجاح عملية التصعيد لمشعر عرفة الذي بدأ من الـ 5 صباحا أمس، حيث تم تصعيد جميع الحجاج في وقت قياسي، مبينا أن الخطة المرورية في مشعر عرفات وضعت مرحلة التصعيد بدءا من الـ 5 فجرا عبر 3 طرق رئيسة داخل المشاعر، طريق 62 وطريق 56 وطريق 50 في اتجاه الشرق إلى مشعر عرفات، حيث تمت عملية التصعيد بانسيابية مرورية على مستوى عال من المهنية والاحترافية من قبل منسوبي الأمن العام. وأشار إلى أنه لم يسجل أي تعطل أو تباطؤ للحركة المرورية على طول الطرق المخصصة للتصعيد.

وأضاف أن خطة التفويج من عرفات إلى مزدلفة بدأت من الـ7 مساء أمس، حيث نفذ التفويج على أربعة مسارات، بحسب توزيع الحجاج هذه السنة على أربع مناطق كل منطقة حدد لها لون معين وباصات روعي فيها التباعد بين الحجاج، لذا سيتم الانطلاق على أربعة مسارات وهي (طريق 62 باتجاه الغرب وطريق 56 وطريق 510 وطريق 50) وكلها تتجه باتجاه مزدلفة على مرحلتين الرد الأول 1500 حاج والرد الثاني 1500، وذلك نظرا لتطبيق البروتوكولات المتبعة في النقل والذي يسمح فقط بـ 20 حاجا للحافلة.

وأردف بأنه روعي في الخطط الأمنية المرورية التعليمات والإجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد المعمول به، حيث وضعت الخطط المرورية معتمدة على عدد معين من الحجاج، 60 ألف حاج، وأعدت التجهيزات البشرية والآلية من قبل الأمن العام على ما يتطلبه الموقف من الأعداد الموجودة لحج هذا العام، حيث كانت الأعداد المعتمدة مناسبة تماما من الآليات والأفراد التابعة للمرور.