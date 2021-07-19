محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

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الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد أمس (واس)
ورحب ولي العهد في بداية الاجتماع بولي عهد أبوظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل ولي عهد أبوظبي تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله تحيات خادم الحرمين الشريفين لرئيس دولة الإمارات.
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد أمس (واس)
وتبادل ولي العهد وولي عهد أبوظبي، التهاني بعيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.
حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
كما حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي، مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي.
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الشيخ محمد بن زايد أمس (واس)
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