القيادة تتلقى التهاني بعيد الأضحى المبارك

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وحرصا من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعثا برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالات من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبادلهم خادم الحرمين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والتقدم.
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