شكرا لقرائتكم خبر القيادة تتلقى التهاني بعيد الأضحى المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

وحرصا من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعثا برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالات من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبادلهم خادم الحرمين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والتقدم.